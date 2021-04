Incidente sul lavoro, nella tarda mattinata, alla periferia di Carbonia. Un 40enne è stato travolto dalla motozappa con la quale lavorava un terreno

Incidente sul lavoro, nella tarda mattinata, alla periferia di Carbonia. Un 40enne, impegnato a lavorare un terreno alla guida di una motozappa, per cause in corso di accertamento, è stato travolto dal mezzo che gli ha bloccato una gamba. Sul posto sono arrivati i soccorsi, con un elisoccorso che ha provveduto al suo trasferimento all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Foto e video di Andre Rombi