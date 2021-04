Covid-19: il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, oggi ha ordinato la chiusura di quattro scuole

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, tenuto conto dell’evolversi della situazione sanitaria, ha ordinato la chiusura di quattro scuole, in via precauzionale ed eccezionale, fino al 3 maggio:

– Scuola Primaria Villaggio Operaio (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea). Proroga dell’ordinanza Sindacale 35 del 19.04.2021.

– Sezione della Scuola dell’Infanzia che ha sede nello stabile della Scuola elementare del Villaggi Operaio (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea). Proroga dell’ordinanza sindacale 35 del 19.04.2021.

– Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media) di via Isonzo (Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea).

– Scuola Primaria di Via Pacinotti, Serra Perdosa (Istituto Comprensivo Nivola).

Le ordinanze sono disponibili e consultabili nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.