Nuove tecnologie ed occupazione giovanile, siglata l’intesa tra struttura siciliana ed il comune di Carbonia

La promozione di sinergie fondate sullo sviluppo del Mezzogiorno, attraverso le occasioni offerte dalle nuove tecnologie, è al centro del protocollo d’intesa firmato ieri tra il G55 Coworking/Fablab di Partanna, nella provincia di Trapani, ed il comune di Carbonia, che da adesso in avanti collaboreranno in un’ottica che porti all’incremento occupazionale delle nuove generazioni locali. Così la struttura pubblica siciliana attivata nel 2016, con lo scopo di favorire la nascita di giovani iniziative imprenditoriali nel campo del digitale, allarga i suoi orizzonti grazie all’accordo con l’amministrazione carboniense, siglato durante la giornata inaugurale di SITA 2021, la serie di eventi formativi dedicata agli studenti superiori di tutte le regioni italiane su Scienze, Innovazione, Tecnologia e Ambiente, che a partire da questa settimana prevede più di 35 appuntamenti fino ad ottobre.

La sottoscrizione simbolica del documento d’intesa è avvenuta in forma virtuale, durante l’incontro tenutosi in modalità streaming, alla presenza del sindaco di Partanna, Nicolò Catania, e del sindaco di Carbonia, Paola Massidda. Progettualità per la ripresa economica, sviluppo ambientale sostenibile, sono alcune delle parole d’ordine su cui si lavorerà assieme.

Intanto, muove i suoi primi passi la manifestazione SITA 2021, organizzata dal comune di Partanna e dall’associazione Apice, per offrire strumenti di orientamento formativo a ragazze e ragazzi degli istituti superiori di secondo grado italiani, attraverso l’acquisizione di crediti formativi: la prima settimana è dedicata a temi quali le crescenti opportunità da cogliere nel campo dell’industria dei videogiochi, ed il fondamentale processo di digitalizzazione del Paese.