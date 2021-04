Portoscuso è tornato comune Covid-free, lo ha annunciato il sindaco Giorgio Alimonda

«La condizione locale è, dunque, stabile e sicura ma è nostro dovere mantenerla tale, specie in un contesto di altre realtà comunali regionali pericolosamente esposte al virus – ha aggiunto Giorgio Alimonda -. Ricordiamo che a partire da oggi 6 aprile tornano in vigore le regole previste in zona ARANCIONE.»

«Per gli ultra ottantenni che ancora non si sono prenotati per la vaccinazione e che hanno difficoltà a farlo, ricordiamo che possono ricorrere allo sportello attivato dal comune recandosi presso la sede della Coop. Sud west Port, in via Dante, oppure contattando la stessa telefonicamente – ha concluso il sindaco di Portoscuso -. È sempre utile e necessario richiamare tutti i cittadini all’adozione delle misure di igiene e preventive da adottare in tema di distanziamento, utilizzo della mascherina e lavaggio frequente della mani e superfici.»