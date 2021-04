Portoscuso non è più Covid-free, c’è un nuovo caso di positività al Coronavirus.

“S’informano i concittadini che dall’ultimo aggiornamento ATS, si evidenzia, nel territorio comunale, 1 nuovo caso di positività al virus – ha annunciato stamane il sindaco, Giorgio Alimonda -. Trattasi della positivizzazione di un caso già in quarantena per contatti avvenuti presso altro comune. Si documentano inoltre e conseguentemente la presenza di 11 casi di quarantena obbligatoria.”

“La situazione locale è leggermente peggiorata rispetto agli ultimi aggiornamenti precedenti ha aggiunto Giorgio Alimonda -. Si richiede, pertanto, una particolare attenzione per i tracciamenti relativi a coloro che sono stati a contatto anche fuori sede con positivi.”

“Ricordiamo che in caso di dubbio chiamare il proprio medico di base per attivare eventualmente il tampone antigenico presso il nostro Covid point comunale – ha concluso il sindaco di Portoscuso -. Permangono le misure più restrittive in vigore previste per la zona ROSSA.”