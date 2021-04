Portoscuso resta Covid-free, solo 5 persone in quarantena obbligatoria

A distanza di 9 giorni dalla precedente comunicazione sull’azzeramento dei contagi, Portoscuso resta Covid-free . Lo ha comunicato il sindaco, Giorgio Alimonda , in un post pubblicato su Facebook, nel quale ha evidenziato anche la presenza di 5 casi di quarantena obbligatoria, legati a contatti con positivi in altri Comuni.

«La condizione locale è, dunque, ancora stabile e sicura – ha aggiunto Giorgio Alimonda – ma è nostro dovere mantenerla tale, specie in un contesto di altre realtà comunali regionali pericolosamente esposte al virus. Ricordiamo però che permangono comunque le misure più restrittive in vigore previste per la zona ROSSA. Perseguono le richieste di adeguati controlli richiesti alle forze dell’ordine.»