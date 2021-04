Roberto Puddu: «Maria Marongiu fa parte della storia di Carbonia, una parte significativa che non si deve mai dimenticare»

Ci sono tanti motivi per ricordare l’impegno di Maria Marongiu nella sua attività politica, istituzionale e sociale. Io ne ho impresso uno nella memoria e riguarda il completamento del percorso a ricordo del compianto Sergio Usai, con l’intitolazione della Piazza antistante la Grande Miniera di Serbariu. Ed è con questo che la voglio ricordare. Lei, come ha detto in quell’occasione per Sergio, «fa parte della storia di Carbonia, una parte significativa che non si deve mai dimenticare».

Ciao Maria, che questa nostra amata terra ti sia Lieve.

Roberto Puddu