I carabinieri di Iglesias ieri sera hanno arrestato un 46enne per maltrattamenti in famiglia. L’uomo, poco prima, all’interno della propria abitazione, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, aveva minacciato di morte la 76enne madre convivente, brandendo platealmente al suo indirizzo un coltello a serramanico della lunghezza totale di 30 cm. L’uomo, che alla vista dei militari non ha opposto resistenza e ha cessato dalle proprie anomale esternazioni, è stato condotto in caserma, fotosegnalato, e quindi tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta. La storia dei maltrattamenti alla madre è ormai vecchia ma, nella circostanza, l’uomo aveva davvero passato il segno. Più volte “perdonato” dalla madre, ha continuato a tormentarla. Potrebbero intervenire, nei suoi confronti, provvedimenti cautelari da parte dell’autorità giudiziaria che valuterà la vicenda.