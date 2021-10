I carabinieri della stazione di Carbonia ieri hanno arrestato un 69enne senza fissa dimora per detenzione abusiva di un’arma clandestina e relativo munizionamento

I carabinieri della stazione di Carbonia ieri hanno arrestato per detenzione abusiva di un’arma clandestina e relativo munizionamento un sessantanovenne, senza fissa dimora, di fatto domiciliato presso in città, disoccupato con precedenti denunce a carico. L’uomo era stato fermato nella mattinata durante un posto di controllo, mentre era alla guida di una Renault Megane e, sottoposto a perquisizione personale, era stato trovato in possesso di una pistola a tamburo, del tipo scacciacani di libera vendita, modificata, tanto da essere resa idonea allo sparo, carica inoltre di 5 cartucce calibro 32. La perquisizione veicolare ha inoltre permesso di rinvenire ulteriori 46 cartucce del medesimo calibro. In relazione a tali circostanze, l’uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.