Nuovo sbarco di 17 algerini, la notte scorsa, a “Su Giudeu” (Chia)

La notte scorsa, a Domus de Maria, i carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi della stazione di Sarroch sono intervenuti per una segnalazione giunta alla centrale operativa dell’Arma di via Nuoro a Cagliari, presso la spiaggia di “Su Giudeu”, a Chia, accertando lo sbarco di 17 stranieri di presunta nazionalità algerina, 14 di sesso maschile e due di sesso femminile, una delle quali verosimilmente minorenne, nonché un ragazzo di evidente minore età. Tutti si presentavano in buone condizioni di salute e totalmente sprovvisti di documenti di riconoscimento. Gli stessi sono stati quindi trasferiti presso il centro di accoglienza di Monastir, a bordo di un mezzo della ditta convenzionata, scortato da personale della stazione di Sarroch. Il natante, dotato di un motore fuoribordo da 40 cavalli, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro.