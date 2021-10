Carbonia: commemorazione dei defunti e dei caduti per la Patria, il programma del 2 e 4 novembre

Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu in una nota diffusa stamane invita le Autorità, i rappresentanti di associazioni, istituti scolastici e tutta la cittadinanza alle cerimonie di commemorazione dei defunti e dei caduti di tutte le guerre, previste rispettivamente per le giornate di martedì 2 e giovedì 4 novembre, data quest’ultima, in cui si celebra anche la festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Nella mattinata del 2 novembre, alle ore 10.00, sarà deposta una corona d’alloro presso il cimitero di Carbonia; alle 10,30 presso il cimitero monumentale di Serbariu; alle ore 11.00, presso il cimitero di Cortoghiana.

Il programma del 4 novembre prevede, alle ore 10.00, la partenza di un corteo che muoverà da piazza Roma verso piazza Rinascita, per la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti di tutte le guerre. Alle ore 11.00 il corteo proseguirà per la deposizione di una corona sulla lapide della chiesa di Serbariu.

Infine, alle ore 12.00, una corona sarà deposta ai piedi del Monumento ai Caduti di piazza Chiesa a Bacu Abis.

«La giornata dedicata ai nostri cari defunti – ha affermato il sindaco Pietro Morittu – è molto sentita e si intreccia come ogni anno al ricordo di chi ha dato la vita per gli ideali di libertà. Sono le prime ricorrenze che vivo con la fascia tricolore: invito tutta la cittadinanza a partecipare a queste celebrazioni che mantengono nel tempo un profondo significato.»