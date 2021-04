Un disoccupato di Carbonia tenta di occupare un appartamento in via della Vittoria e viene bloccato prima dal padre del proprietario, poi dai carabinieri

Stamane i carabinieri di Carbonia sono intervenuti in Via della Vittoria dove era stata segnalata una lite tra due persone che sono state separate ed identificate. Il diverbio era scaturito dal fatto che, poco prima, il più anziano dei due, un pensionato 67enne, aveva sorpreso il più giovane mentre tentava di entrare nell’abitazione di proprietà di suo figlio, residente attualmente in altro Comune per motivi di studio, forzandone la porta d’ingresso al fine di occupare l’alloggio abusivamente. Il disoccupato 52enne che aveva cercato di violare quel domicilio, ha confermato la versione della controparte, giustificando il proprio comportamento con la circostanza di aver appreso che l’appartamento dovesse essere rimasto abbandonato a seguito della morte del proprietario. Sul posto è intervenuto personale sanitario del 118, poiché l’invasore di edifici altrui aveva riportato diverse escoriazioni ed una ferita alla nuca nella colluttazione con l’arrabbiatissimo anziano che, a sua volta ha lamentato solo alcune escoriazioni al braccio destro.