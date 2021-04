Valentina Pistis (Riformatori) chiede chiarimenti al sindaco di Iglesias sul bando di gara per “Casa Serena”

Il capogruppo dei Riformatori sardi nel Consiglio comunale di Iglesias, Valentina Pistis, ha presentato un’interpellanza al sindaco, Mauro Usai, sul centro cottura della struttura “Casa Serena”, ormai da qualche mese non più adibita a ricovero per anziani.

«Considerato che l’Amministrazione comunale in più occasioni, anche per voce del Sindaco, ha espresso la volontà di dismettere la struttura “Casa Serena” anche eventualmente vendendola a privati o impiegandola per altri fini – scrive nell’interpellanza Valentina Pistis -. Ricordo che vi era anche un’interlocuzione con AREA per creare nuovi alloggi, vista la carenza in città e interpello il Sindaco o l’assessore competente per materia al fine di conoscere secondo quali criteri l’Amministrazione comunale con determina dirigenziale n. 743 del 23.03.2021 ha dato inizio alla “procedura aperta per l’affidamento della concessione in gestione dei locali, delle attrezzature, dei magazzini e parte dell’area esterna del centro di cottura ubicato ad Iglesias nel Corso Colombo, n. 90, presso l’ex struttura per anziani Casa Serena. Integrazione banco di gara, estensione tempi di pubblicazione con posticipazione dei termini per la presentazione delle offerte”; se tale procedura, si è conclusa, se si come o se è stata annullata e per quale motivo.»