Anche oggi, come ieri, sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna ma su ben 6.251 test eseguiti (0,32%, ieri era lo 0,7%), 2 i decessi

Anche oggi, come ieri, sono 20 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna ma su ben 6.251 test eseguiti (0,32%, ieri era lo 0,7%). Per il secondo giorno consecutivo, nel Sud Sardegna, nessun contagio.

Salgono a 56.449 casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.279.682 tamponi.

Si registrano 2 nuovi decessi (1.448 in tutto). Sono 184 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 29 (-4) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.110 e i guariti sono complessivamente 41.678 (+119).

Sul territorio, dei 56.449 casi positivi complessivamente accertati, 14.763 (+13) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.604 nel Sud Sardegna, 5.139 (+2) a Oristano, 10.818 (+2) a Nuoro, 17.111 (+3) a Sassari.