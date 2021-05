Con la riapertura dei musei, il comune di Iglesias ha pubblicato oggi il calendario per le visite ai siti minerari.

• PORTO FLAVIA

– Visite guidate dal venerdì alla domenica alle ore 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18

– Prenotazioni: http://www.iglesiasturismo.it

Non si accettano PRENOTAZIONI TELEFONICHE O VIA MAIL.

Per info Ufficio IAT 0781/274507 (dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30)

mail: infoturistiche@comune.iglesias .ca.it).

La prenotazione è vivamente consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate sono contingentate

– Biglietti

Intero: euro 10.00

Ridotto Ragazzi (6-12 anni): euro 6.50

Ridotto Senior (65+ anni): euro 6.50

Gruppi (almeno 20 adulti paganti): euro 8.00

Scuole: euro 6.50

– Informazioni generali

Sul biglietto è indicato l’orario scelto. Si consiglia di presentarsi in biglietteria, con la ricevuta del biglietto cartacea o digitale, con 15 minuti di anticipo.

Il ritardo comporta la mancata visita e non dà diritto al rimborso.

La visita guidata dura circa 1 ora.

Indossare abbigliamento consono alla visita di un sito museale. Evitare di presentarsi in costume da bagno e con abbigliamento succinto.

Indossare scarpe chiuse (evitare infradito, ciabatte e zoccoli).

• GROTTA SANTA BARBARA

– Visite guidate sabato e domenica alle ore 10,30 – 12,00 – 14,00 – 15,30 – 17,00

– Prenotazioni: http://www.iglesiasturismo.it

Non si accettano PRENOTAZIONI TELEFONICHE O VIA MAIL.

Per info Ufficio IAT 0781/274507 (dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30) mail: infoturistiche@comune.iglesias .ca.it).

La prenotazione è vivamente consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate sono contingentate.

– Biglietti

Intero: euro 15.00

Ridotto Ragazzi (6-12 anni): euro 13.00

Ridotto Senior (65+ anni): euro 13.00

Gruppi (almeno 15 adulti paganti): euro 12.00

Scuole: euro 12.00

– Informazioni generali

Sul biglietto è indicato l’orario scelto. Si consiglia di presentarsi in biglietteria, con la ricevuta del biglietto cartacea o digitale, con 15 minuti di anticipo.

Il ritardo comporta la mancata visita e non dà diritto al rimborso.

La visita guidata dura circa 1 ora e mezza

Indossare abbigliamento consono alla visita di un sito museale. Evitare di presentarsi in costume da bagno e con abbigliamento succinto. All’interno della grotta ci sono circa 16/18°.

Indossare scarpe chiuse (evitare infradito, ciabatte e zoccoli).

• GALLERIA VILLAMARINA

– Visite guidate sabato e domenica alle ore 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 17

– Prenotazioni: http://www.iglesiasturismo.it

Non si accettano PRENOTAZIONI TELEFONICHE O VIA MAIL.

Per info Ufficio IAT 0781/274507 (dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30) mail: infoturistiche@comune.iglesias .ca.it).

La prenotazione è vivamente consigliata. Si informa che, per motivi di sicurezza, le visite guidate sono

contingentate.

– Biglietti

Intero: euro 10.00

Ridotto Ragazzi (6-12 anni): euro 6.50

Ridotto Senior (65+ anni): euro 6.50

Gruppi (almeno 20 adulti paganti): euro 8.00

Scuole: euro 6.50

– Informazioni generali

Sul biglietto è indicato l’orario scelto. Si consiglia di presentarsi in biglietteria, con la ricevuta del biglietto cartacea o digitale, con 15 minuti di anticipo.

Il ritardo comporta la mancata visita e non dà diritto al rimborso.

La visita guidata dura circa 1 ora.

Indossare abbigliamento consono alla visita di un sito museale. Evitare di presentarsi in costume da bagno e con abbigliamento succinto.

Indossare scarpe chiuse (evitare infradito, ciabatte e zoccoli)

• REGOLAMENTO

Regolamento a cui i visitatori si devono attenere in base alle disposizioni per il contrasto al Covid-19, prima e durante la visita:

– obbligo della misurazione della temperatura corporea prima dell’ingresso, con più di 37,5° sarà vietato l’accesso al sito

– obbligo di indossare mascherina e guanti

– durante la visita distanziamento di almeno un metro tra persone di diverso nucleo familiare

– obbligo di igienizzare le mani (guanti compresi) prima dell’ingresso

A Porto Flavia e a Galleria Villamarina potranno accedere 30 persone ogni turno di visita, divisi in due gruppi, il secondo gruppo dovrà attendere circa 15 minuti per poter accedere alla galleria. Sara necessario mantenere il distanziamento sociale tra persone di diverso nucleo familiare durante la visita

Alla Grotta Santa Barbara potranno accedere 15 persone ogni turno di visita. Sarà necessario mantenere il distanziamento sociale tra persone di diverso nucleo familiare durante la visita.