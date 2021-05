Cresce l’attesa per il Giro delle Miniere 2021, in programma dal 30 maggio al 3 giugno sulle strade del Sud-Ovest sardo

Per il ventiduesimo anno consecutivo le strade del Sud-Ovest sardo sono pronte ad ospitare il Giro delle Miniere, corsa ciclistica a tappe organizzata dalla Società Ciclistica Monteponi di Iglesias che si disputerà dal 30 maggio al 3 giugno. L’emergenza Covid non è terminata ma la kermesse ritrova la sua collocazione sul calendario nazionale. Il giro cambia e si arricchisce. L’ultima tappa, la quinta, infatti, quest’anno è dedicata alle sole donne.

Il programma – La corsa più attesa del panorama ciclistico isolano scatterà domenica 30 maggio con la 5ª Coppa Città di Villamassargia – Cronometro del Cixerri. La gara, valida per il Campionato Italiano a Cronometro, si sviluppa su un percorso di 18,5 km prevalentemente pianeggiante con alcuni saliscendi e un leggero strappo a Monte Cadelano. Lieve discesa, invece, negli ultimi 2mila metri che portano all’arrivo nel centro abitato di Siliqua.

Il giorno dopo ciclisti in sella per l’ormai consueta ‘escursione’ nei territori del Medio Campidano, con la 5ª Coppa Città di Pabillonis, quest’anno intitolata al ricordo di Alessandro Diana. Si tratta di una Medio Fondo di 77 km complessivi, sviluppati lungo un circuito completamente pianeggiante, con lunghi rettilinei, di 19 km (da ripetere 4 volte) con partenza e rientro a Pabillonis.