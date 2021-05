È disponibile nel sito internet dell’ASPAL, l’avviso per la selezione nei cantieri di forestazione del comune di Iglesias

È disponibile nel sito internet dell’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, l’avviso pubblico di selezione per i cantieri di prossima attivazione per l’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo, relativi al comune di Iglesias.

La selezione è finalizzata all’assunzione di personale a tempo determinato per:

– 2 agrotecnici/periti agrari

– 4 giardinieri

– 13 addetti alla manutenzione del verde

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 24.05.2021.

L’avviso pubblico e le istruzioni per presentare le candidature sono disponibili nel sito internet dell’ASPAL.