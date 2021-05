E’ in programma venerdì 14 maggio, in modalità webinar, la conferenza regionale “Il Diabete in Sardegna al tempo del Covid-19”

E’ in programma venerdì 14 maggio, dalle 17.30 alle 19.30, la conferenza regionale in modalità Webinar dedicata alle nuove tecnologie a supporto delle persone con diabete in Sardegna, organizzata dalla Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv. L’incontro dal titolo: “Il Diabete in Sardegna al tempo del Covid-19” affronterà il tema “Il futuro è già qui: come gestire le nuove tecnologie per il diabete in Sardegna”.

L’evento è Patrocinato da: SID Società Italiana di Diabetologia, AMD Associazione Medici Diabetologi, SIMDO Società Italiana Metabolismo Diabete Obesità, OSDI Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani e Diabete Italia Onlus, con il contributo non condizionante di Lifescan e Medtronic.

La Federazione Rete Sarda Diabete Ets-Odv – organizzazione impegnata nella tutela dei diritti delle persone con diabete nelle diverse aree territoriali della Sardegna – ritiene la formazione uno strumento indispensabile alle persone con diabete ed ai loro caregiver nell’autogestione della patologia attraverso gli strumenti per il monitoraggio glicemico.

L’obiettivo del percorso formativo – che inizia il 14 maggio e proseguirà il 10 settembre ed il 19 novembre 2021 – è di aumentare la consapevolezza e la conoscenza nelle persone con diabete di cosa sia veramente la malattia, di come sia organizzata l’assistenza, di come vivere al meglio la propria situazione e gestire in maniera ottimale i rapporti con i familiari e il medico e delle nuove frontiere del diabete.

Iscrizione gratuita cliccando al seguente link https://prosperomultilab.zoom.us/webinar/register/WN_byzVRjsLSp6a8E8_adqXug