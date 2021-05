I carabinieri di Domusnovas indagano sul danneggiamento e tentativo di asporto della cassaforte in un distributore Tamoil sulla SP 2

La notte scorsa, in agro di Domusnovas, lungo la strada S.P. 2, al km 44, i carabinieri della locale stazione, sono intervenuti presso il distributore di carburante TAMOIL gestito da un 51enne di Carbonia, ove ignoti malfattori, utilizzando uno smeriglio, hanno danneggiato e tentato di asportare la cassaforte della colonnina per il pagamento del carburante self service. Sono in corso indagini per arrivare all’identificazione degli autori del reato, anche tramite l’esame delle immagini eventualmente captate dagli impianti di video sorveglianza.