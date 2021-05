I carabinieri di Teulada ieri hanno denunciato un giovane di Iglesias per guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

I carabinieri di Teulada ieri hanno denunciato a piede libero per guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, un giovane disoccupato di Iglesias, classe 1996, il quale, il 27 febbraio scorso, transitando a bordo del proprio veicolo in via Umbria, a Carbonia, aveva omesso di arrestare la marcia dell’auto nonostante il semaforo proiettasse luce rossa; per tale comportamento aveva causato un sinistro stradale.

Il giovane, sottoposto agli accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale Sirai di Carbonia, era risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti, nonché positivo all’etanolo.