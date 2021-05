Il Muravera recupera oggi la partita sul campo del Team Nuova Florida, Cassino-Arzachena si giocherà il 12 maggio

Il Muravera di Francesco Loi recupera oggi la partita della 20ª giornata del girone G del campionato di serie D, sul campo del Team Nuova Florida. Cassino-Arzachena, il secondo recupero previsto inizialmente oggi, invece, si giocherà il 12 maggio.

Il Muravera, in caso di vittoria, scavalcherebbe il Carbonia al sesto posto, ma cogliere i 3 punti ad Ardea, non sarà un’impresa facile. La squadra laziale, battuta di misura quattro giorni fa a Santadi dal Carbonia di Marco Mariotti, sta vivendo un periodo molto positivo della stagione, che l’ha vista protagonista soprattutto in trasferta, con tre vittorie consecutive sui campi di Nocerina, Torres e Vis Artena (dei 31 punti complessivi, ben 18, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi, a fronte di 5 sconfitte, li ha messi insieme lontano dal proprio campo). Bilancio simile in trasferta per il Muravera, con 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, per 17 punti sui 38 complessivi, ottenuti nelle 25 partite fino ad oggi disputate.

La Lega Nazionale Dilettanti, intanto, ha riprogrammato i recuperi delle partite dei vari gironi. L’Arzachena, la squadra che deve recuperare il maggior numero di partite, ben quattro, giocherà mercoledì 12 maggio a Cassino e mercoledì 19 maggio in casa con il Giugliano.

Ricordiamo che il campionato oggi è fermo per la seconda domenica consecutiva per lasciare spazio ai recuperi e ripartirà domenica prossima, 9 maggio, con il seguente programma: Insieme Formia-Carbonia, Team Nuova Florida-Nola 1925, Giugliano-Lanusei, Afragolese-Latina Calcio, Arzachena Academy-Monterosi, Cassino Calcio-Nocerina, Gladiator-Torres, Latte Dolce-Savoia, Muravera-Vis Artena.