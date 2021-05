L’I.I.S. Gramsci – Amaldi di Carbonia e l’I.I.S. Sanluri di Villamar ai vertici nazionali in Cittadinanza e Costituzione

L’I.I.S. Gramsci – Amaldi di Carbonia diretto dal dirigente scolastico Tonina Puggioni è risultato tra le prime 20 scuole italiane su 240 istituti superiori, per quanto riguarda la diffusione in tutte le classi della Cittadinanza consapevole nel rispetto dei valori della Costituzione, mentre lo studente Efisio Caddeo dell’I.I.S. Sanluri di Villamar diretto dal dirigente scolastico Maurizio Pibiri è risultato tra i primi 10 su oltre duemila studenti degli istituti superiori italiani.

Il progetto è stato ideato e gestito dall’Associazione no profit assogiovani.it, che fa parte del Forum Nazionale Giovani e sotto l’egida del Dipartimento delle Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La dirigenza del Dipartimento e la Presidenza intendono dedicare un pubblico encomio per l’ottimo lavoro svolto a favore della crescita delle giovani generazioni favorendo la conoscenza della Cittadinanza attiva e dei valori della Costituzione coinvolgendo gli alunni nelle attività del Laboratorio on line di Educazione Civica proposto dall’Associazione AssoGiovani.