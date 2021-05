Michele Ennas (Lega): «Quanto accaduto ieri a Iglesias, in pieno giorno, è sconvolgente. Una violenza che lascia attoniti»

«Quanto accaduto ieri a Iglesias, in pieno giorno, è sconvolgente. Una violenza che lascia attoniti e senza parole, che suscita rabbia e che merita una condanna ferma e totale. Esprimo massima vicinanza e i più sinceri auguri di pronta guarigione alla donna, incappata nella mani di un personaggio che deve pagare senza sconto alcuno per ciò che ha commesso. Grazie alla squadra dei vigili del fuoco di Iglesias che eroicamente sono intervenuti impedendo che la situazione degenerasse in conseguenze ancor peggiori.»

Così Michele Ennas, consigliere regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna.