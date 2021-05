Si conclude domani, nei locali delle scuole elementari di Carloforte, la vaccinazione di massa

E’ in programma domani, nei locali delle scuole elementari di Carloforte, la terza ed ultima giornata della seconda tappa della vaccinazione di massa dedicata alle Isole Minori. Dopo i risultati positivi raggiunti lo scorso fine settimana a La Maddalena, tutti i cittadini dell’Isola di San Pietro, residenti, domiciliati e anche impegnati continuativamente nell’Isola per studio o lavoro, di età superiore ai 16 anni non ancora immunizzati, sono chiamati alla vaccinazione: la mattina dalle 9.00 alle 13.00, il pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, rispettando rigorosamente la prenotazione assegnata. Gli allettati verranno vaccinati a domicilio.

Ciascun cittadino deve portare con sé il modulo di consenso alla vaccinazione e la scheda anamnestica firmata, l’autocertificazione per la domiciliazione, la tessera sanitaria ed un documento di identità in corso di validità.

La campagna vaccinale di massa la prossima settimana si sposterà ai Comuni di Sant’Antioco e Calasetta nelle giornate di venerdì 28, sabato 29, domenica 30 e, se necessario, lunedì 31 maggio prossimi.

Proseguono, intanto, a ritmo finalmente crescente, le vaccinazioni negli hub di Iglesias, Carbonia e San Giovanni Suergiu, di tutte le persone appartenenti alle varie categorie previste dal programma, prenotatesi sulla piattaforma di Poste Italiane, che comprendono ora anche gli over 50 e a breve anche gli over 40, per i quali sono state pure aperte le prenotazioni, sempre sulla piattaforma di Poste Italiane.