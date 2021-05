Quel che si temeva, è puntualmente accaduto: i lavori di risanamento conservativo del ponte al km 12,500 sulla SS 126 sono stati prorogati fino al 19 luglio

Quel che si temeva, è puntualmente accaduto: i lavori di risanamento conservativo del ponte al km 12,500 sulla SS 126, alle porte di Carbonia, si allungano, per ora di due mesi. Il responsabile della struttura territoriale dell’ANAS, Francesco Ruocco, infatti, venerdì 14 maggio ha firmato l’ordinanza n. 47/2021/CA che proroga l’ordinanza n. 13/2021/CA che prevedeva il senso unico alternato regolato da semaforo, fino al 18 maggio, ora fino al giorno 19 luglio 2021.

Questi tempi lunghi, quasi infiniti – come abbiamo già sottolineato -, appaiono assolutamente inconciliabili con le esigenze di un territorio che ha nella strada statale 126 la principale arteria di collegamento, in quel tratto, da e per il Basso Sulcis da una parte, da e per l’Iglesiente dall’altra. I disagi, purtroppo, sono destinati a crescere sensibilmente con l’arrivo dell’estate ed il crescente traffico da e per le spiagge di Sant’Antioco, Calasetta, Porto Pino e Is Solinas.

Il progetto prevede anche, per un breve periodo, la chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia, con deviazione del traffico sulle altre arterie del territorio, con disagi, di conseguenza, ancora maggiori.