Il presidente Daniela Marras ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per lunedì 17 maggio, alle ore 18.15, in videoconferenza

Il presidente Daniela Marras ha convocato il Consiglio comunale di Carbonia per lunedì 17 maggio, alle ore 18.15, in seduta straordinaria, in prima convocazione, attraverso la sola videoconferenza.

Sono cinque i punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco

2. Interrogazioni, interpellanze, mozioni

3. Integrazione del “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022” e contestuale integrazione al Documento Unico di Programmazione – DUP 2021/2023

4. Piano di lottizzazione convenzionata “Avvenire” – Stralcio funzionale al piano di lottizzazione convenzionata omogenea C – Sottozona C 3.1. – Zona Via Roux. Adozione

5. Piano di lottizzazione convenzionata zona omogenea C – Sottozona C 3.1. – sita in via Suor Anna Lucia (Ex Via Roux) – Area II variante – Approvazione

La seduta del Consiglio comunale sarà visibile attraverso il canale Youtube del comune di Carbonia: https://bit.ly/3eGuOSJ