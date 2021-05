“Tra orgoglio e pregiudizio alla ricerca di integrazione e pari diritti”: convegno in videoconferenza, lunedì 17 maggio, organizzato dalla FP CGIL

Tra orgoglio e pregiudizio alla ricerca di integrazione e pari diritti. In occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, la FP CGIL del comparto regione Sardegna organizza per domani, 17 maggio, a partire dalle ore 16.30, in modalità videoconferenza, il convegno dal titolo “Tra orgoglio e pregiudizio alla ricerca di integrazione e pari diritti”. Il link per il collegamento è: https://us02web.zoom.us/j/88486969069 Interverranno: Sandro Gallittu, responsabile settore Nuovi Diritti CGIL, con una relazione dal titolo “Il sindacato e i diritti della persona” Luisa Puggioni, psicologa del lavoro, con una comunicazione su “Lavoro e discriminazioni: quali risvolti psicologici. Buone prassi per un welfare inclusivo nella PA” Aldo Aledda, già dirigente PA, discuterà de “Il terreno di coltura delle discriminazioni di genere. Come estirpare?”

E’ previsto un videomessaggio dell’on. Alessandro Zan, deputato e attivista LGBT, relatore del disegno di legge contro l’omofobia, la transfobia, la misoginia e l’abilismo. L’incontro sarà moderato da Michela Muroni, FP CGIL Sardegna Le conclusioni saranno a cura della Responsabile Politiche Internazionali e di Genere della CGIL, Susanna Camusso, già segretaria generale della CGIL.