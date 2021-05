La sindaca di Buggerru, Laura Cappelli, ha prorogato la chiusura dell’intero plesso scolastico sino a lunedì 17 maggio (incluso)

I tamponi effettuati ieri hanno rilevato alcune positività all’interno della scuola dell’infanzia di Buggerru. Ne ha dato comunicazione questa sera, in un post pubblicato su Facebook, la sindaca Laura Cappelli.

«Per questo motivo sto provvedendo a prorogare l’ordinanza di chiusura dell’intero plesso scolastico sino a lunedì 17 (incluso), in modo da consentire ad ATS il tracciamento dei contatti – ha scritto Laura Cappelli -. Attualmente sono presenti nella nostra comunità, 8 casi di positività, pertanto invito tutti a prestare la massima attenzione. A loro un augurio di pronta guarigione.»

«È un momento delicato, ma con la collaborazione di tutti, questo momento sarà solo un ricordo lontano – ha aggiunto la sindaca di Buggerru –. Ricordo inoltre, per chi ancora non ne fosse a conoscenza, che il Sindaco NON DISPONE quarantene, ma può esclusivamente chiudere scuole e piazze, a seguito di formali comunicazioni da parte di ATS. Solo ATS è deputata a disporre quarantene – ha concluso Laura Cappelli -. Vorrei, infine, ringraziare i bambini e i ragazzi che ieri si sono sottoposti a tampone, dimostrando grande senso civico.»