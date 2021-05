Scende considerevolmente il numero di nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna, 23 su ben 4.884 test eseguiti (0,47%), 4 i decessi

Scende considerevolmente il numero di nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna, 23 su ben 4.884 test eseguiti (0,47%). Salgono a 56.155 casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.248.965 tamponi.

Si registrano 4 nuovi decessi (1.437 in tutto). Sono 211 (-1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato (39) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.991 e i guariti sono complessivamente 40.477 (+189).

Sul territorio, dei 56.155 casi positivi complessivamente accertati, 14.667 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.531 (+2) nel Sud Sardegna, 5.090 a Oristano, 10.799 (+9) a Nuoro, 17.053 (+10) a Sassari. Secondo quanto riportato dall’Unità di crisi non si registrano nuove positività per la provincia di Oristano, che segna complessivamente tre casi in meno in seguito a un riallineamento del dato.