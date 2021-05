Serie D: è terminato in parità, 1 a 1, ad Ardea, il recupero tra il Team Nuova Florida ed il Muravera che sale al 7°posto, dietro il Carbonia

E’ terminato in parità, 1 a 1, ad Ardea, il recupero della 3ª giornata di ritorno del girone G del campionato di serie D, tra Team Nuova Florida e Muravera. E’ accaduto tutto nell’ultimo quarto d’ora, dopo 75′ sostanzialmente equilibrati, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 31′ del secondo tempo, il Team Nuova Florida s’è portato in vantaggio con il difensore 24enne Tommaso Tamburlani. La reazione del Muravera è stata immediata e dopo soli 6′, al 37′, ha ristabilito il risultato di parità, con il bomber Francesco Virdis, con un tiro scagliato dentro l’area di rigore laziale.

Il finale è stato nervoso ed al 91′ il Muravera è rimasto in 10 uomini per l’espulsione del centrale difensivo Davide Moi, per un fallo da ultimo uomo su un calciatore del Team Nuova Florida lanciato a rete.

Con il punto conquistato, il Muravera aggancia il Lanusei al settimo posto a quota 39 punti, 1 punto dietro il Carbonia, sesto a quota 40 punti. Il Team Nuova Florida che oggi ha completato i suoi recuperi, sale a quota 32 punti, sempre all’11° posto.

Domenica prossima tornerà il campionato, con le partite dell’11ª giornata del girone di ritorno: Insieme Formia-Carbonia, Team Nuova Florida-Nola 1925, Giugliano-Lanusei, Afragolese-Latina Calcio, Arzachena Academy-Monterosi, Cassino Calcio-Nocerina, Gladiator-Torres, Latte Dolce-Savoia, Muravera-Vis Artena.

Nella foto di copertina Tommaso Tamburlani, autore del goal del Team Nuova Florida.