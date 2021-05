Continuano a diminuire i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna, 124 nelle ultime 24 ore su 3.468 test eseguiti (3,57%), 2 i decessi

Continuano a diminuire i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna, 124 nelle ultime 24 ore su 3.468 test eseguiti (3,57%). Salgono a 54.815 i casi di positività dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.193.791 tamponi.

Si registrano 2 nuovi decessi (1.389 in tutto). Sono 362 (-9) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre resta invariato il numero dei pazienti (49) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.481 e i guariti sono complessivamente 36.534 (+206).

Sul territorio, dei 54.815 casi positivi complessivamente accertati, 14.352 (+45) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.285 (+39) nel Sud Sardegna, 4.849 (+12) a Oristano, 10.653 (+6) a Nuoro, 16.676 (+22) a Sassari.