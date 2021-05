Un disoccupato 60enne di Las Plassas è stato denunciato dai carabinieri per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

Ieri i carabinieri di Villamar, unitamente a quelli del NORM della Compagnia di Sanluri, hanno denunciato a piede libero per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un disoccupato 60enne di Las Plassas. L’uomo è stato controllato nei pressi della propria abitazione in atteggiamento sospetto, ma già i militari lo conoscevano e ne osservavano i movimenti e nella successiva perquisizione domiciliare, è emerso che deteneva all’interno ben 115 grammi di marijuana, in infiorescenze essiccate. Il tutto è stato posto sotto sequestro, assunto in carico e custodito dall’Arma di Villamar che richiederà al RIS di Cagliari le analisi chimiche della sostanza sequestrata sulla cui natura comunque non vi sono comunque dubbi. Al termine di tali procedure, con nulla osta della Procura, tale sostanza verrà distrutta.