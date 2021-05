Una festa della mamma particolare della scuola primaria di via Mazzini, a Carbonia, dedicata alla Madonnina del coraggio di Sirri

Una festa della mamma particolare quella che il 10 maggio le bambine, i bambini, le loro famiglie e le docenti delle classi prima b e prima c della scuola primaria di via Mazzini, hanno voluto dedicare alla Madonnina del coraggio di Sirri, piccolissima frazione di Carbonia. Ogni alunno ha donato una piantina che è “andata” ad abbellire l’altarino della Madonnina, in un momento in cui necessita più che mai avere speranza e tanto coraggio, per superare gli ostacoli che la pandemia ogni giorno pone davanti ad ognuno di noi. Fiori colorati e profumati hanno cercato di sortire quest’effetto che ha donato un momento di condivisione, in vista di un ritorno alla normalità. In attesa di poter visitare la Madonnina del coraggio dal vivo, vi invito a seguire il video allegato.

Nadia Pische