Alle 22.00 di ieri, i carabinieri di Iglesias hanno arrestato un 65enne marocchino per minacce di morte nei confronti del figlio 33enne

Alle 22.00 di ieri, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias sono intervenuti per una richiesta pervenuta all’utenza 112 da parte di un 33enne marocchino, residente ad Iglesias, disoccupato con precedenti denunce a carico. I militari si sono precipitati in soccorso dell’uomo che aveva asserito di trovarsi in pericolo presso la propria abitazione di residenza, in quanto il padre 65enne, residente a Capoterra, commerciante ambulante, anch’egli gravato da precedenti denunce, lo stava minacciando con un coltello da cucina della lunghezza complessiva di cm 30. Il genitore, che già nel pomeriggio si era reso responsabile di un’aggressione nei confronti del ragazzo, alla vista dei militari si è liberato dell’arma e, bloccato dagli operanti, ha continuato ad inveire nei confronti del figlio, con ripetute minacce di morte. Al termine della redazione dei verbali di quanto compiuto, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dell’Arma di Iglesias, in attesa della celebrazione del processo del rito direttissimo Alle origini del litigio vi sarebbe la decisione del figlio di non ospitare più il padre presso un’abitazione ricevuta in comodato d’uso.