Carla Cuccu (M5S): «Utilizzare la graduatoria degli idonei funzionari amministrativi Aspal»

Si utilizzi la graduatoria degli idonei funzionari amministrativi Aspal che scadrà nel marzo del 2022.

Lo chiede la consigliera regionale e segretaria della Commissione Sanità e Politiche sociali del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, che dichiara: «Non posso che essere vicina a tutte quelle persone che, pur inserite all’interno di questa graduatoria, non riescono a trovare un lavoro. Non riesco proprio a capire il perché, anche attraverso la pubblicazione di articoli sui giornali, ci si lamenti della carenza di personale amministrativo all’interno dell’organo Regione visto e considerato che esiste una graduatoria e che questa, non si sa per quale motivo, non venga utilizzata».

«Auspico vivamente che chi di dovere – ha concluso Carla Cuccu – si metta una mano sulla coscienza e attinga da questa graduatoria per evitare quello che potrebbe essere un mal funzionamento degli apparati regionali dovuto alla carenza di personale. Sarebbe un vero e proprio toccasana sia per la Regione che per queste persone.»

Antonio Caria