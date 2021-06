Portoscuso è in festa per il 103° compleanno di Giuseppe Cosseddu.

«Ieri ho avuto l’onore ed il piacere di partecipare al compleanno del sig. Giuseppe Cosseddu, classe 1918 – ha detto il sindaco, Giorgio Alimonda -. È stato un giorno speciale, non solo per il festeggiato ed i suoi familiari ma anche per tutta la Comunità di Portoscuso.»

«Il nostro decano è sempre molto lucido scherzoso e presente ed ha spento in un sol fiato le candeline del suo 103 esimo compleanno – ha concluso Giorgio Alimonda -. Un grande saluto e augurio da tutta la Comunità.»