Diminuisce il numero dei positivi al Covid-19 a Portoscuso, ora sono 14

«La situazione mostra un miglioramento rispetto alla situazione precedente documentando una riduzione di 5 casi – ha scritto il sindaco Giorgio Alimonda in un post pubblicato su Facebook -. I focolai attivi sono ancora 4 ed il numero delle persone in quarantena obbligatoria si riduce ad un solo caso. Documentando una riduzione di 12 casi, rispetto alla situazione precedente. Dalle notizie in nostro possesso le persone stanno quasi tutte abbastanza bene e l età media, dei contagi si è notevolmente abbassata. Si documentano 2 ricoveri ospedalieri.»

«Pur essendo ancora lontani dal raggiungimento dell’obiettivo che dobbiamo assolutamente perseguire di azzeramento dei casi come è stato per noi in altri periodi – ha aggiunto Giorgio Alimonda -, i dati attuali dimostrano un miglioramento della situazione ma il virus é sempre pericolosamente in circolazione e non si ferma neanche durante l’estate. Pertanto, al fine di mantenere la possibilità di avere un periodo estivo che tenda finalmente alla normalità, si Invitano tutti i cittadini e turisti a osservare la massima prudenza nei comportamenti – ha concluso il sindaco di Portoscuso -, e ponendo in essere tutte le note misure anticontagio, distanziamento e proseguire con le vaccinazioni.»