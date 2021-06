Festival culturale Liberevento, domani chiusura di sipario nel segno di Astor Piazzolla

Domani, martedì 22 giugno, cala il sipario sull’edizione live & streaming del festival culturale Liberevento. Alle 17.00, sulla pagina Facebook della manifestazione, si parlerà del grande compositore argentino Astor Piazzolla, a cento anni dalla nascita: per l’occasione sarà ospite l’antropologa Marìa Susana Azzi che, in dialogo con il compositore e bandoneonista di fama europea Fabio Furìa, presenterà il suo bestseller “Astor Piazzolla. Una vita per la musica”, uscito nella sua versione italiana a marzo per Sillabe editore.