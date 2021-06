Finisce fuori strada colto da un malore (probabile infarto) sulla SP 86 alle periferia di Villamassargia, soccorso, cessa di vivere sull’ambulanza del 118

La squadra di pronto intervento “5A” dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti intorno alle 19.15 sulla strada provinciale 86, in territorio del comune di Villamassargia, per un incidente stradale nel quale, per cause ancora da accertare, un uomo colto da malore (probabile infarto accertato dal medico del 118) è uscito di strada con la sua auto.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estrarre l’uomo dal veicolo e ad affidarlo al personale del 118, dove il il medico di bordo dell’ambulanza ne ha constatato il decesso.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.