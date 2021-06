Sabato 26 giugno il borgo di Tratalias ospiterà l’evento internazionale “Una Boccata d’arte” con l’artista greco David Benforad

Siamo vicinissimi all’inaugurazione della seconda edizione di “Una Boccata d’Arte”, un progetto d’arte contemporanea diffuso in tutte le regioni italiane che, dal 26 giugno al 26 settembre 2021, promuove l’incontro tra arte contemporanea e bellezza storico artistica dei borghi più evocativi d’Italia.

“Una Boccata d’Arte” è un progetto di Fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua, e con la partecipazione di Threes Productions, che consente all’artista la più ampia libertà creativa e l’utilizzo di qualsiasi media artistico all’interno di percorsi tematici che dialoghino in modo convincente con i borghi.

I venti borghi selezionati ogni anno in base al numero di abitanti non superiore a 5.000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare,

diventano il teatro di venti interventi in situ d’arte contemporanea, realizzati da artisti emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e Galleria Continua.

Tratalias è il borgo che ospiterà la mostra De Terra e de Bentu (Da Terra e Vento) dell’artista David Benforado.

L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno, alle ore 19.00, a seguire la performance musicale dal vivo con Christos Barbas (ney, kaval, cornamusa, voce), Carolina Casula (launeddas, strumenti tradizionali sardi), Peppe Frana (ud, rebab), Carlo Spiga (launeddas, canto gutturale) a Sa Domu de Tzia Giuannicca – piazza Chiesa, vecchio borgo, 09010 Tratalias (SU).