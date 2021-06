Venerdì 25 giugno, a Carloforte, verrà inaugurato il Polo Linguistico Tabarchino

Venerdi 25 giugno, alle 18.00, presso i locali dell’Ex Me di via XX Settembre, l’Amministrazione comunale di Carloforte inaugurerà il Polo Linguistico Tabarchino.

«Un giorno importante per Carloforte e la nostra comunità tabarchina – dice Salvatore Puggioni, sindaco di Carloforte -. Mantenere viva la nostra lingua è un dovere per la nostra comunità, e in particolare per i nostri giovani. Con il progetto Na lengua Pau duman e la nascita del Polo Linguistico, proseguiamo nel percorso di valorizzazione della nostra cultura quale elemento distintivo della

nostra comunità che rende unica la nostra isola.»

Il progetto, primo in Sardegna dedicato alla lingua minoritaria, è finanziato dalla Regione Sardegna e realizzato grazie al lavoro dell’ufficio cultura del comune di Carloforte, «un progetto innovativo e alternativo ai classici strumenti di divulgazione del nostro prezioso patrimonio linguistico e potrà essere un veicolo di promozione del territorio» così Andrea Luxoro, presidente dell’Associazione Culturale Tabarchina.

Il Polo ospita un’installazione permanente sulla lingua tabarchina, sull’origine, le vicissitudini, il presente e futuro di una lingua viva e sempre in evoluzione che contraddistingue le comunità di Carloforte e Calasetta: «Un percorso fisico ed interattivo che accompagna il visitatore in un viaggio linguistico divertente ed interessante – è il commento dell’assessore della Cultura e del Turismo Aureliana Curcio -. La nostra cultura, insieme alle nostre tradizioni e al nostro paesaggio sono un fattore importante per l’attrattività della nostra isola. Il Polo si aggiunge al sistema dell’offerta culturale e siamo certi che sarà un appuntamento per tutti i turisti che verranno a trovarci, sempre più attenti e desiderosi di conoscere e di confrontarsi con la nostra storia e la nostra cultura».

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito www.tabarchin.it

Il Polo sarà aperto al pubblico con il seguente orario: martedì 8.30/13.00, mercoledì 9.00/13.00, giovedì 8.30/12.00, venerdì 8.30/12.30.