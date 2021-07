Annullato il tour nel Sulcis di Antonio Caprarica

E’ annullato il tour nel Sulcis Iglesiente di Antonio Caprarica. Per una improvvisa indisponibilità, il giornalista che da giovedì (15 luglio) avrebbe dovuto essere ospite del festival culturale Liberevento, ha dovuto cancellare l’impegno.

Antonio Caprarica era stato invitato dagli organizzatori del festival per presentare il suo ultimo libro Elisabetta per sempre regina, uscito a maggio per Sperling&Kupfer. Erano previste tre tappe: giovedì a Portoscuso, venerdì a Iglesias e, infine, sabato a Sant’Antioco.