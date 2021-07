C’è grande carenza di sangue negli Ospedali di Carbonia e Iglesias, appello per le donazioni

La ASSL di Carbonia rivolge un appello urgente ai cittadini affinché vengano a donare il sangue presso le strutture trasfusionali di Carbonia (tel. 07816683457) e Iglesias (tel. 07813922854) tutti i giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12,30.Non è richiesta la prenotazione.Il percorso della donazione è protetto e sicuro, i Centri hanno un ingresso riservato rispetto alle strutture ospedaliere e vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19 in compenso si salvano tante vite grazie alle scorte necessarie per gli interventi chirurgici e per alcune categorie di pazienti, come ad esempio i talassemici.Oltretutto si eseguono gratuitamente tanti esami utili per verificare il proprio stato di salute.Per donare il sangue bisogna essere maggiorenni, pesare almeno 50 kg e essere in buono stato di salute. Prima della donazione il donatore verrà valutato da un medico esperto in Medicina trasfusionale. Tutti i donatori riceveranno adeguato ristoro.