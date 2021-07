Masainas, gli eventi dell’estate 2021

Proseguono gli eventi dell’estate masainese 2021. Dal 30 luglio avranno inizio le iniziative e le attività di svago organizzate dalla Associazione Pro Loco Masainas. La novità è data dai “Grandi Giochi in legno”, serate di gioco per grandi e piccini con musica e popcorn per tutti per ricordare la storica manifestazione Masailand, Spazio anche alla musica con Antonio Pani ed i NUR ed il concerto dei Mix Tape di Paolo de Liso.

Gli eventi estivi si concluderanno con la tappa di “Ai confini tra Sardegna e Jazz” il 29 agosto nella spiaggia di Is Solinas.

«Abbiamo cercato – ha sottolineato il sindaco Ivo Melis – di dare un piccolo segnale anche quest’anno, rispettando tutte le prescrizioni di sicurezza e in attesa che i tempi siano migliori per tornare ai fasti delle nostre sagre tipiche e degli eventi più partecipati. Cerchiamo di vivere un’estate il più possibile serena e accogliente per residenti e turisti, prestando sempre la massima attenzione.»

Antonio Caria