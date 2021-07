Iglesias: da oggi, lunedì 12 luglio, per gli utenti è possibile richiedere il kit delle buste e dei mastelli per le seconde case

Dalla giornata di oggi, lunedì 12 luglio, per gli utenti di Iglesias è possibile richiedere il kit delle buste e dei mastelli per le seconde case, destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Gli utenti che sono intestatari TARI di seconde case affittate per brevi periodi, come nel caso degli affitti stagionali, potranno fare richiesta per ottenere i kit presentandosi presso l’Ufficio Ambiente del Comune in via Isonzo n.7.

Le consegne potranno essere effettuate nell’immediato per casi particolari di comprovata necessità, come anziani, disabili o famiglie in difficoltà, ma per evitare l’inconveniente di andare incontro all’esaurimento delle scorte, per ora limitate, o a disuguaglianze generate a seguito della consegna senza alcun criterio discriminatorio, si invitano tutti gli utenti titolari di seconde case che non hanno urgenza di affitti brevi o di particolari necessità, a presentare domanda e ad attendere la distribuzione dei kit a partire dal prossimo mese di settembre.

Non appena i mastelli saranno a disposizione, verrà pubblicato sui canali del comune di Iglesias un apposito avviso pubblico con il calendario della consegna.

Per i proprietari di seconde case che affittano per lunghi periodi (non stagionali), si ricorda che gli affittuari sono tenuti all’iscrizione al ruolo TARI presso l’Ufficio Tributi del comune di Iglesias per avere diritto alla fornitura dei kit per la raccolta differenziata.

Per evitare file e per rendere più efficiente la prenotazione degli appuntamenti presso gli Uffici Comunali, è possibile prenotare attraverso l’applicazione “Ufirst”, disponibile su smartphone e tablet o direttamente da computer al sito: https://ufirst.com

Qui, una procedura guidata, permetterà di accedere ai servizi di prenotazione per il comune di Iglesias.