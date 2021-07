Tragico scontro tra due auto in piena notte a Carbonia, una si è incendiata, una 17enne ha perso la vita

La squadra di pronto intervento “6A” del distaccamento dei vigili del fuoco di Carbonia è intervenuta intorno alle 4.00, a Carbonia, all’incrocio tra via Antonio Gramsci e via Sebastiano Satta, per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due auto, una delle quali ha terminato la sua corsa sulla vetrina di un’attività commerciale e si è incendiata.

Cinque gli occupanti delle auto, il bilancio è di quattro feriti e, purtroppo di, una ragazza di 17 anni, deceduta nel veicolo che ha preso fuoco. Un ragazzo ed una ragazza sono stati trasportati in codice rosso in ospedale dalle ambulanze inviate dal Servizio di Emergenza del 118.

I vigili del fuoco, all’arrivo sul posto, hanno operato con un gruppo da taglio dotato di cesoie e divaricatore, per estrarre dalle auto gli occupanti dai veicoli coinvolti e per spegnere il rogo che oltre il veicolo ha coinvolto anche l’attività commerciale e hanno provveduto ad estrarre il corpo privo di vita della ragazza avvolta dalle fiamme. Sono state quindi avviate le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli, dell’area circostante e della sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti ed i rilievi di legge di competenza.

La strada è stata chiusa al transito per le operazioni di soccorso di messa in sicurezza e per i rilievi.