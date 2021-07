Completata la quota pesca assegnata, lunedì 5 luglio verranno rilasciati i tonni vivi dalla tonnara di Carloforte Isola Piana

«Avendo completamente coperto la quota pesca assegnata all’impianto Isola Piana Carloforte, siamo costretti al rilascio di ingenti quantità, di tonni vivi, già entrate in tonnara dovendo rilevare che il Ministero non ha preso in considerazione la nostra proposta di pescare nell’interesse del sistema Sardegna le quote dei due impianti di Cala Vinagra e Porto Paglia non andati in mare per un’ulteriore annualità e le cui quote non ci è dato di sapere chi dove e se saranno pescate.»

Lo scrive, in una nota, Pier Paolo Greco, rappresentante della famiglia titolare della tonnara di Carloforte e portavoce della consociazione tonnare della Sardegna.