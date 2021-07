Verrà inaugurata il 30 luglio la 60ª edizione della Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna di Mogoro

Sarà una delle edizioni più importanti perché si festeggerà il 60esimo anniversario della nascita della prima Fiera, nel lontano 1962. Ma soprattutto sarà un’edizione che avrà il compito di consacrare la ripresa dell’artigianato artistico sardo, un settore duramente colpito dalla crisi, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19, e ora quanto mai voglioso di rilancio. La macchina dei preparativi per la Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, è già partita da alcune settimane. L’inaugurazione ufficiale della 60a edizione si terrà il prossimo 30 luglio. È stata definita anche la data di chiusura, prevista per il 19 settembre. Quest’anno, infatti, la nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Donato Cau, su proposta dell’Aassessore dell’Artigianato, Commercio ed Attività produttive, Francesco Serrenti, ha deciso di “allungare” di ben due settimane la durata della manifestazione. All’edizione numero 60 della Fiera saranno presenti 100 espositori (97 aziende artigianali e 3 del settore agroalimentare). L’Amministrazione comunale, intanto, si avvia a completare il programma degli eventi collaterali che contribuiranno a rafforzare l’offerta destinata non solo agli abituali frequentatori della Fiera ma anche ai turisti, con l’obiettivo di rendere sempre più partecipi anche gli altri cinque Comuni dell’Unione Parte Montis (Gonnostramatza, Masullas, Pompu, Simala e Siris) ed i rispettivi territori.

«Mogoro è uno dei cuori pulsanti dell’Unione – afferma l’assessore Francesco Serrenti – e la Fiera è da sempre un modello di economia sostenibile capace di valorizzare il meglio della tradizione artigiana dell’isola e delle innovazioni legate al settore. Ma deve diventare ancora di più un elemento in grado di valorizzare l’autenticità e l’unicità dei nostri territori. Una delle chiavi del futuro del turismo sta nel benessere di tutta la comunità locale, fatta di imprese, turisti e residenti.»