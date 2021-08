A Iglesias un’assistente familiare di 75 anni è stata arrestata dai carabinieri per il furto di circa 7.300 ai danni della pensionata presso la cui abitazione lavorava. Il denaro è stato recuperato

Ieri 12 agosto, intorno alle ore 13,30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Iglesias hanno arrestato una 75enne del luogo, assistente familiare, resasi responsabile di furto aggravato in danno di un’anziana signora del luogo, pensionata, presso la cui abitazione la 75enne lavorava. Nella circostanza, la donna, al termine dell’orario di lavoro presso l’abitazione della vittima ove svolgeva l’attività di badante, aveva asportato da una cassetta di sicurezza la somma contante di circa 7.300,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio per poi rendersi irreperibile. Immediatamente rintracciata dai carabinieri informati dalla Centrale Operativa alla quale la vittima si era rivolta, la 75enne è stata rintracciata e sottoposta a perquisizione personale e domiciliare e trovata in possesso del denaro precedentemente asportato, che è stato restituito all’anziana derubata. Dopo le varie formalità, la donna è stata accompagnata presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.