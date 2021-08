I carabinieri di Guspini hanno arrestato un 68enne disoccupato di Guspini, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Guspini, impegnati in un servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 68enne disoccupato di Guspini, percettore del reddito di cittadinanza, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Alle ore 11.00 di ieri, i militari che seguivano i movimenti dell’uomo già da diversi giorni, si sono presentati presso la sua abitazione in località “Su perdisceddosu”per eseguire una perquisizione. Nel corso delle attività i Carabinieri rinvenivano nel giardino, all’interno di contenitori verniciati di verde occultati tra le piante, 10 ovuli contenenti circa 250g di sostanza stupefacente tipo eroina, due panetti di hashish del peso di 200g, 30 grammi di marijuana e 6950 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento delle attività di spaccio. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Uta a disposizione dell’autorità Giudiziaria.